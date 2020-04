Il peli fuoriescono dallo slip, Elettra Lamborghini non la rasa da 50...

Elettra Lamborghini ha lasciato i suoi fan di stucco con il suo ultimo post sui social La ricca ereditiera non la depila da 50 giorni. Le immagini suscitano l’ilarità del web

Caratterino brioso e spumeggiante quello della ricca ereditiera, la quale ogni giorno intrattiene i suoi follower con i suoi post e Stories che raccontano la sua quarantena insieme ad Afrojack.

Elettra Lamborghini, seguitissima sui social, ultimamente è finita al centro del gossip per uno dei suoi post sui social.

Vittima anche lei della quarantena e delle estetiste chiuse, la mostra a tutti ‘non depilata da 50 giorni’. Le immagini fanno il giro del web. Scopriamo tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini non se la depila da 50 giorni

Pare che sia ancora un bel pò lontano il giorno in cui vedremo aperti i negozi di Estetica e Parrucchieri. Se tutto andrà bene, dovrebbe aggirarsi intorno alla prima settimana di Giugno.

Nel frattempo tutte le donne si arrangiano facendo da ‘se’, improvvisandosi parrucchiere ed estetiste. Ma come sarebbe se per 50 giorni non avessimo fatto uso di lamette e cerette.

A raccontarlo è proprio Elettra Lamborghini con il suo ultimo ed esilarante post, in cui si mostra in costume mentre dallo slip fuoriescono lunghissimi peli neri.

Apparirebbe più o meno così, fa immaginare la Lamborghini. Ma è chiaro che si tratta solo di una lunga parrucca nera inserita proprio li nello slip del costume.

Il post suscita l’ilarità dei fan

La foto ha subito catturato l’attenzione dei fan, i quali si sono sfrenati con divertentissimi commenti, cogliendo il lato ludico dell’esilarante video dell’ex giudice di The Voice if Italy, ed apprezzandone chiaramente il fisico mozzafiato e la sensualità nonostante la parrucca lunga e nera negli slip.

Ecco il video di Elettra Lamborghini che ha mandato in delirio i social poche ore fa: