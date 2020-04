Mostra i pearcing nelle zone intime, Elettra Lamborghini abbassa i pantaloni e infiamma la rete

Elettra Lamborghini ha stuzzicato i fan con una delle sue ultime Stories. La Twerking Queen abbassa i pantaloni e mostra i pearcing nascosti

Elettra Lamborghini è ormai un’icona della musica italiana.

Dopo aver mandato in visibilio i suoi followers con la sua hit ‘Musica e il resto scompare’ al Festival di Sanremo, ha stuzzicato i fan con le sue ultime Stories su Instagram

Molto attiva di recente sulla sua piattaforma Instagram, dove video-documenta la sua quarantena insieme alla sua dolce metà, AfroJack, la ricca ereditiera mostra a tutti i suoi pearcing nascosti. Scopriamo tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini mostra i pearcing nascosti

La bella ereditiera ha scatenato la curiosità dei suoi fan con le sue ultime Stories sui social.

Modello e musa ispiratrice per le ragazzine, la Twerking Queen è nota anche per i suoi tatuaggi leopardati e i suoi numerosissimi pearcing lungo tutto il suo corpo.

La Lamborghini ha infatti rivelato di aver rimesso nuovamente alcuni pearcing, prima collocati in una zona nascosta. Angoli del suo corpo mozzafiato che hanno lasciato largo spazio all’immaginazione.

La Twerking Queen stuzzica i fan

Sarà stato l’effetto della quarantena o meno, Elettra Lamborghini, dopo lungo tempo ha deciso di riaprire il buco del septum al naso e il buchetto sulla narice.

Poi come i fan più accaniti sanno, un tempo aveva dei microdermal sul fondo della schiena.

La ricca ereditiera ha deciso così di riapplicarli, e di mostrare il rusultato finale tra le sue Stories.

Su Instagram è apparsa infatti poche ore fa uno scatto in cui l’ex giudice di The Voice Of Italy, senza pantaloni e in perizoma ha mostrato i suoi pearcing nascosti stuzzicando le fantasie dei follower.

Ecco lo scatto diffuso dalla Twerking Queen sui social, e diventato immediatamente virale: