Elettra Lamborghini, parti intime in primo piano: il lettino diventa rovente

Lato B in primo piano, il trattamento estetico di Elettra Lamborghini diventa bollente: il web si infiamma.

Una delle artiste più amate del panorama della musica italiana è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. La cantante bolognese è una vera star anche sul web dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi follower.

Non poche ore fa, l’erditiera più famosa del nostro Paese, ha condiviso una serie di stories da capogiro: il trattamento estetico diventa bollente.

Elettra Lamborghini, trattamento estetico bollente

La cantante bolognese ha costruito il suo successo grazie al singolo Pem Pem e ai diversi programmi televisivi – in particolare reality show – ai quali ha partecipato. E’ un periodo particolarmente positivo per Elettra Lamborghini che a settembre convolerà a nozze con il noto disc jockey Afrojack. (continua dopo il post seguente).

In questi giorni, inoltre, è uscito il nuovo e bellissimo singolo interpretato insieme a Giusy Ferreri ‘Isla’ che è già un vero tormentone. Sul web, dove vanta oltre 5 milioni di follower, l’artista bolognese ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Le sue ultime Instagram stories hanno mandato in tilt la rete: la giovane si è recata presso una clinica per un rilassante trattamento estetico ma la clip mette ben in mostra il suo lato B da urlo!

Lato B in primo piano

Non c’è nulla da fare, Elettra Lamborghini sa perfettamente come stupire i suoi follower e l’ha fatto anche con le sue ultime IG stories.

Le clip in questione mostrano la cantante bolognese seduta su un lettino di spalle con indosso solo un perizoma che mette ben in mostra il suo sedere. Ecco le stories che hanno mandato in delirio il popolo del web: