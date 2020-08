Elettra Lamborghini, piercing sulle parti intime in mostra: il riflesso allo specchio la tradisce

Elettra Lamborghini sublime su Instagram, il suo outfit bianco lascia poco spazio all’immaginazione: curve in bella mostra!

E’ diventata ormai una star indiscussa nel panorama musicale italiano: stiamo parlando ovviamente di Elettra Lamborghini.

L’artista bolognese è solita condividere scatti da capogiro e nelle ultime ore si è mostrata con indosso un top e una culottes total white che lasciano ben poco spazio all’immaginazione dei fan.

Elettra Lamborghini, stories da capogiro

A Febbraio scorso, Elettra Lamborghini ha infiammato il Festival di Sanremo con la sua esibizione ‘bollente’. La cantante ha portato il twerk sul palco dell’Ariston ed è riuscita a conquistare il pubblico non solo per il brano ‘ Musica-E il resto scompare‘ ma anche per i suoi abiti super aderenti. E’ un periodo particolarmente positivo per l’artista: a settembre convolerà a nozze con il noto disc jockey Afrojack. Inoltre, il suo primo album è disco di platino. L’annuncio è stato diffuso tramite il suo account Instagram (continua a leggere dopo il post seguente):

“NON CI POSSO CREDERE IL MIO PRIMO ALBUM #TWERKINGQUEEN È stato certificato PLATINO!! 💿 È questo un sogno?! Grazie a tutti voi non ho paroleee😭”

Nelle ultime ore, è di nuovo protagonista dei social per alcune stories che hanno letteralmente infiammato la rete.

Il look total white incanta i fan

Non c’è nulla da fare, Elettra Lamborghini sa perfettamente come mandare in tilt la rete. Nella serata di ieri, l’artista bolognese ha condiviso una serie di IG stories che non sono passate inosservate.

Il motivo è semplice: la cantante si mostra con indosso un mini top bianco che risalta il suo seno prosperoso. Inoltre, indossa un paio di culottes dello stesso colore ma il gioco di trasparenze stuzzica inevitabilmente la fantasia dei fan. Ecco le IG stories che hanno incendiato i social: