Elettra Lamborghini in ospedale: l’ereditiera sfregiata dopo il trattamento

Elettra Lamborghini in clinica per un trattamento necessario. L’Opinionista dell’Isola dei Famosi ‘sfregiata’, le foto sui social. Ecco cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini è tra i volti social più seguiti dal pubblico italiano il quale in quest’ultimo periodo la sta apprezzando nelle vesti di opinionista nell’arco del celebre Reality di Canale 5 al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Dopo aver combattuto contro il Coronavirus, poche ore fa, la ricca ereditiera è tornata al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato alcune Stories sul suo profilo Instagram, che la vedono in una nota clinica. Ecco cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini in clinica

Nel pomeriggio del 21 Aprile 2021, la Regina del Twerking si è recata presso Villa Brasini, clinica d’eccellenza per gli interventi di chirurgia estetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il motivo? Elettra Lamborghini, da qualche mese a questa parte sta cercando di rimuovere uno dei suoi numerosissimi tatuaggi.

Il tatuaggio in questione, sarebbe un pesce nell’interno polso, e sarebbe il più brutto, a sua detta, rivelò in una stories qualche mese fa, che si sia mai fatto fare.

Il pesciolino e la scritta tatuati che prima del secondo trattamento appare già notevolmente sbiadito, sono stati sottoposti nuovamente al laser per proseguire nel processo di rimozione del disegno.

Un prima e dopo che hanno lasciato di stucco i followers, a causa dello sfregio post-trattamento.

Tutti i tatuaggi di Elettra Lamborghini

Uno degli aspetti più affascinanti della ricca ereditiera oltre le sue prosperose curve e la sua esuberanza, sono i suoi innumerevoli tatuaggi.

Uno dei tatuaggi a cui la ricca ereditiera è particolarmente affezionata sono le sue macchie animalier sui glutei e sulla spalla. Il loro significato? Pare sia puramente simbolico, al contrario dei nomi dei diversi cagnolini che hanno attraversato la sua vita tra cui Theodore e Jaqueline.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Tra i numerosi tatuaggi, c’è anche una scritta sul piede destro che recita ‘Vieni via con me’, rispetto alla quale si presume sia una dedica romantica per colui che oggi e il suo maritino per la vita, AfroJack.

E infine alcuni idiomi giapponesi su uno dei due polsi, di cui nessuno conosce il significato, probabilmente solo lei!