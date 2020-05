Elettra Lamborghini nuda completamente: senza slip e reggiseno, la cantante parla delle foto bollenti fake

Elettra Lamborghini e le foto senza veli: la denuncia della cantante ed ereditiera arriva su Instagram

Elettra Lamborghini torna al centro dell’attenzione mediatica. Qualche giorno fa aveva colpito gli utenti di Instagram con le sue affermazioni choc relative alla depilazione. Oggi, si rimette al centro della considerazione pubblica per alcuni scatti senza veli che circolano sul web. Le sue forme generose hanno sicuramente scatenato l’attenzione degli hacker che hanno reso virali alcuni scatti davvero molto espliciti.

Le foto senza veli di Elettra Lamborghini

Per la Lamborghini questo si era rivelato essere un ottimo periodo, complice l’enorme entusiasmo per l’uscita del nuovo singolo “Hola Kitty”. A porre fine alla sua spensieratezza, alcuni scatti che la ritraggono completamente nuda e che circolano sul web in maniera incontrollata.

Sono molti gli utenti che le hanno segnalato la presenza di tale materiale online, che lede la sua immagine. Elettra, dopo esserne venuta a conoscenza, non ci sta e ha deciso di parlare apertamente ai suoi follower, denunciando l’accaduto.

Lo sfogo della cantante

Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram e denuncia la diffusione di foto che la ritraggono completamente nuda. La cantante specifica che non si tratterebbe di scatti reali, ma di immagini fake.

Sarebbero assolutamente false, quindi, le foto che la mostrano senza veli e a metterlo in evidenza è la stessa ereditiera tramite delle storie su Instagram:

“Tutte le foto che vedete in giro di me nuda sono fake.”

e prosegue:

“Sono mie foto in bikini, che potete trovare tranquillamente sui miei social, e che vengono photoshoppate. Le pagine che lo fanno vogliono soltanto follower e like. Vi promettono di mandarvi le mie foto, ma è roba finta.”

Elettra Lamborghini non ci sta assolutamente e ricorda ai fan come atti del genere abbiano spesso spinto delle giovani addirittura a commettere suicidio. La cantante mette in guardia il suo seguito e lo invita a fare molta attenzione a Internet, un mare troppo profondo. Con l’aiuto di tutti gli utenti però si può creare uno schermo contro chi fa soldi sulla pelle delle persone che si ritrovano per finire nella loro rete.