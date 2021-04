L’Isola dei famosi, Elettra Lamborghini seduta lontana da tutti: svelato il motivo

Un trattamento particolare per Elettra Lamborghini che è stato subito notato dagli utente del web. A L’Isola dei famosi, la cantante in veste di opinionista appare sempre seduta lontana dagli altri due opinionisti. Ecco il motivo.

Elettra è sempre apparsa lontana da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ma perché? Ecco rivelata finalmente la verità.

La cantante è molto amata sui social. Persino alla stessa ELettra Lamborghini in molti hanno chiesto spiegazioni circa la sua posizione in studio (sempre lontana dagli altri opinionisti).

In realtà, la posizione ha un motivo preciso come si può ben intuire: rispettare il metro di distanza da una poltrona e l’altra a causa delle restrizioni del Covid.

“Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid”

Lo ha precisato il collega Tommaso Zorzi a Il Punto Z su domanda diretta della moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ha infatti chiesto proprio perché la cantante fosse poste lontana da tutti:

In realtà però dopo la puntata i contatti tra i tre non mancano a giudicare dalle foto social condivise. Davanti alle telecamere tutti però devono rigorosamente rispettare il protocollo.

Elettra a Libero Quotidiano ha di recente confessato quali sono i suoi progetti futuri:

“Se ho paura di bruciarmi? Sì, infatti partecipo a L’Isola dei Famosi e poi basta: mi fermo un po’. No, dico davvero: penso proprio che starò ferma per un bel po’ di tempo. Probabilmente andrò all’estero.

La cantante ha poi aggiunto:

Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare”.