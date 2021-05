Elettra Lamborghini, spigliata e sorridente sui post indossa décolleté maculati e tacchi a spillo, acconciatura mossa e trucco perfetto.

Elettra Lamborghini sa come stuzzicare i suoi fan, facendo parlare il web. Ha raggiunto 6,6mil follower, l’ereditiere, con i suoi 336 post e 118 profili seguiti.

La cantante ereditiera dalle forme burrose che piace ai giovani

Elettra Lamborghini, deve la maggior parte della sua fama alla sua capacità di far parlare di sé.

Argomenti ne ha da vendere, e si vende bene, d’altra parte la ragazza emiliana ha sempre manifestato il proprio desiderio di dare vita ad una carriera professionale, e non essere “semplicemente” la figlia di Antonio e la nipote di Ferruccio Lamborghini, conosciuto come il fondatore di una delle aziende automobilistiche più note del mondo.

Nata a Bologna il 17 maggio 1994,Elettra è pienamente consapevole “della misura delle sue grazie” che non smette mai di mettere in mostra.

Il gioco della seduzione di Elettra

Già dalle prime apparizione nei rotocalchi si è avuto modo di vedere un insieme di fotografie dalla forte impronta erotica, dovuto al suo corpo.

In breve tempo la sua presenza nelle discoteche della Lombardia la fanno diventare un personaggio pubblico senza meriti particolari.

Raggiunge la popolarità anche come performer e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi, alta un metro e 65 centimetri, pesa circa 65 chilogrammi, non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, e di essersi sottoposta ad altri interventi di chirurgia estetica.

Elettra Lamborghini incarna l’immagine della donna che al di là della sua provenienza si esprime ed esprime se stessa, per questo è amata dal pubblico, per la sua simpatia, franchezza e voglia di vivere oltre che per gli “occhi” verde smeraldo e la voglia di apparire.

Una dimostrazione di quanto è seguita è lo spoiler art di Elettra Lamborghini che ha fatto il giro del web e dove in tanti si sono cimentati.

Si Instagram foto che la ritraggono da cowboy sexy dove se non fosse bastato ad attirare l’interesse ha anche scritto un post per incuriosire i follower.

“SPOILER ALERT. Elettraaaaahhh Elettraaah Lamborghinyyyy im back biccisssss, dimmi se sei un uomo VERO un …………..?!?!?!!! #imback”.

Qualche fan ha scoperto l’enigma celato, ma sono stati davvero pochi coloro che hanno scoperto il titolo del nuovo singolo della stupenda cantante.