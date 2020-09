Elettra Lamborghini esagera: lap dance con gli slip in pubblico – VIDEO

La cantante bolognese indossa solo slip bianchi: il video della lap dance sul palo manda in visibilio la rete

Poche ore prima di convolare a nozze, Elettra Lamborghini ha condiviso su TikTok un nuovo video in cui si scatena in una lap dance davvero sensuale.

Elettra Lamborghini, l’addio al nubilato

Una delle cantanti più amate e seguite del panorama della musica nazionale ed internazionale è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. L’Ereditiera più famosa del Paese è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico, non solo per la sua bellezza e il suo talento, ma anche per la sua personalità tanto eccentrica e ribelle. La sua carriera musicale è iniziata solo due anni fa ma ha subito riscosso un enorme successo con il suo singolo Pem Pem.

Il giorno tanto atteso è arrivato. Ieri, 26 settembre 2020, è convolata a nozze con Afrojack, deejay e producer. La cerimonia si è svolta in una splendida location sul lago di Como. Ma poco prima del fatidico sì, l’artista ha condiviso un video del suo addio al nubilato che ha fatto il pieno di like e commenti.

Lap dance sensuale

Per il suo addio al nubilato, Elettra Lamborghini ha scelto di trascorrere alcuni giorni alla scoperta delle bellezze campane. Di recente, è apparso su TikTok un video che la ritrae mentre si scatena al palo.

Tuttavia, diversi sono i dettagli che catturano l’attenzione dei suoi follower. Primi tra questi è la mise scelta per la serata. Nel dettaglio, la cantante indossa uno slip bianco che evidenzia il suo Lato B da urlo, coperto da un lungo velo trasparente che lascia ben poco all’immaginazione. Il top, inoltre, fa fatica a contenere il suo lato A esplosivo.

Il video ha raccolto 107 mila cuoricini e tanti commenti.