Volto tumefatto e dolorante per Elettra Lamborghini ‘Non riesco a parlare’: intervento necessario per la cantante

Elettra Lamborghini, dolorante e volto tumefatto. L’ereditiera mostra le conseguenze dovute ad un delicato intervento a cui ha dovuto sottoporsi poche ore fa. Ecco che cosa è accaduto

Elettra Lamborghini, meglio conosciuta come la Twerking Queen,è uno dei personaggi più influenti degli ultimi tempi.

Resa nota dal suo singolo irriverente ‘Pem Pem’, e accompagnato dal suo importante cognome, la Lamborghini ha fatto emergere la sua professionalità svolgendo il ruolo di giudice, nell’ultima edizione di ‘The Voice of Italy’.

Molto seguita e amata soprattutto dalle ragazzine che cercano di emularla ad ogni costo, la ricca ereditiera in queste ore dopo un lungo silenzio, è ritornata al centro del gossip a seguito di un delicato intervento subito nelle ultime ore.

Elettra Lamborghini, un intervento ‘doloroso’

Nelle ultime ore la Twerking Queen ha condiviso una serie di Stories su Instagram, in cui ha annunciato di aver subito un delicato nonchè delicato intervento al cavo orale.

Elettra Lamborghini infatti ha dovuto necessariamente provvedere all’estrazione del molare del giudizio.

Si sa quanto sia dolorosa non tanto l’intervento in se, ma il post-operatorio. L’ereditiera si mostra infatti in un primo momento ancora sotto effetto degli anestetici, poi con il volto tumefatto e dolorante, al punto da non riuscire a parlare.

L’ereditiera e il post-operatorio

Si prospettano settimane un pò difficili per la ricca ereditiera, la quale dovrà convivere col dolore del post-operatorio.

Elettra Lamborghini infatti per i prossimi giorni a quanto pare potrà mangiare solo alimenti non solidi, come lo yogurt che ha mostrato sempre nelle sue Stories.

In queste ore infine, a quanto pare, è il suo anniversario di fidanzamento con il dj Afrojack. Augurandole che l’intervento non le abbia rovinato la festa.

Ecco le immagini che ritraggono l’ex giudice di ‘The Voice’ dopo l’estrazione del dente: