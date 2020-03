La scollatura esplode, Elettra Lamborghini l’inquadratura dall’alto ipnotizza i fan

Elettra Lamborghini irresistibile su Instagram, l’inquadratura dall’alto mostra il suo fisico mozzafiato: fan in visibilio

Il suo brano continua a collezionare visualizzazioni. Elettra Lamborghini, infatti, ha preso parte alla 70° edizione del Festival della musica italiana con la canzone Musica ( e il resto scompare) che è già diventata un vero e proprio tormentone in rete. L’artista emiliana sa come catturare l’attenzione dei suoi followers ma questa a mandare in tilt il web è uno scatto e video che ritraggono la cantante emiliana in una veste decisamente bollente.

Elettra Lamborghini irresistibile su IG

In questi giorni, Elettra Lamborghini ha preso un importante decisione per i suoi fan. Di cosa si tratta? L’ereditiera ha, infatti, annullato il “meet&greet“, previsto in data nella giornata di ieri per tutti coloro che avessero acquistato il suo “Twerkit“. Questo per impedire eventuali contagi da Coronavirus.

La cantante emiliana è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di condividere momenti della sua vita quotidiana con il popolo del web. Questa volta a stuzzicare la fantasia dei suoi ammiratori sono stati una serie di scatti pubblicati dalla fan page.

L’inquadratura dall’alto mostra le sue forme

Una pagina fan ha condiviso sui social un video davvero provocante. Nella clip Elettra Lamborghini è pronta in un nuovo ballo, non a caso è chiamata twerking queen. Tuttavia, nella parte finale l’artista alza la sua lunga gonna e mette in mostra il suo lato B…ma non è finita qui.

La pagina in questione ha anche condiviso una foto, datata luglio 2019, in cui indossa solo l’intimo ma l’inquadratura dall’alto lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Come sempre, la foto è stata sommersa da like e commenti e non poteva essere altrimenti. La sua bellezza continua a far battere il cuore dei suoi seguaci.