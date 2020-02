Si apre la giacca in diretta, incidente bollente per Elettra Lamborghini: ‘Si vede tutto’

Si apre la giacca in diretta, incidente bollente per Elettra Lamborghini: ‘Si...

Elettra Lamborghini incidete bollette in diretta a Domenica In: la giacca si apre e si vede tutto, imbarazzo in studio

Tra le cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano vi è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. Ospite a Domenica In, l’ereditiera bolognese ha mandato in delirio lo studio con il suo outfit stravagante che lascia ben poco spazio all’immaginazione, Mara Venier ‘ironizza’ su quanto successo in studio.

Elettra Lamborghini, incidente a Domenica In

Domenica pomeriggio è andata in onda su Rai Uno un nuovo appuntamento con Domenica In, contenitore della prima rete nazionale condotto da Mara Venier. Tra i numerosi ospiti della puntata anche Elettra Lamborghini che ha mandato in tilt lo studio con il suo audace abito. L’ereditiera più famosa d’Italia è riuscita ad incantare tutti nel corso della 70° edizione del Festival di Saremo con il suo Twerking e per la sua canzona ‘Musica e il resto scompare‘ che è già un vero tormentone.

Tuttavia, durante l’intervista l’abito della cantante si apre in diretta ad altezza seno. La padrona di casa cerca di sistemare immediatamente la giacca e scherza su quanto accaduto in studio:

«Mi licenziano, qua mi fai perdere il posto».

La gag in studio

Le risate non sono finite qui. In merito ai tatuaggi e piercing della cantante bolognese, quest’ultima ha deciso di mostrare alla Zia Mara quello che ha sul seno e ha precisato:

«Ne ho anche un altro in un’altra parte del corpo… Mara vuoi vedere qualcosa di speciale?»

La conduttrice veneziana incuriosita è riuscita a vedere il piercing al seno e ha prontamente affermato:

«Oh, che male!»

Insomma la puntata ha scatenato l’ilarità non solo del pubblico presente in studio ma anche dei telespettatori.