‘Mi è uscita una te**a’ Elettra Lamborghini incidente bollente in diretta, la cantante prova a coprirsi senza successo

Elettra Lamborghini, incidente bollente per l’ereditiera bolognese su Instagram: durante una stories il top scivola giù e manda in delirio il web

Classe 1994, Elettra Lamborghini è riuscita a conquistare il pubblico non solo per il suo talento ma anche grazie alla sua immensa bellezza. L’Ereditiera più famosa del nostro Paese è molto attiva suoi social dove non manca mai di condividere momenti della sua quotidianità. Nelle ultime ore, è diventato virale sui social l’incidente bollente che vede protagonista la cantante bolognese: mentre gira il video messaggio per un suo follower il top scivola giù mandando in tilt il web.

Elettra Lamborghini, il video risposta

Una delle cantanti più amate e seguite dai teenager è, senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. Le sue canzoni sono dei veri e propri tormentoni come “Pem Pem”, brano lanciato l’estate scorsa che ha conquistato davvero tutti. Sui social è molto attiva e non manca mai di condividere scatti o video della sua vita quotidiana e spesso si si diverte a rispondere alle curiosità dei suoi fan che le fanno ogni giorno tante domande.

L’ex giudice di The voice of Italy , mentre registrava un video messaggio di risposta ad un fan, si è alzata dal divano ma proprio in quel momento il top è scivolato giù, lasciando ben poco spazio all’immaginazione dei suoi follower.

L’incidente bollente incanta i fan

La cantante bolognese ama dialogare con i suoi seguaci su Instagram ma nel momento in cui stava rispondendo a una domanda, ha rischiato il clamoroso incidente. Un fan le ha chiesto:

“Hai mai pensato di tagliarti i capelli?”

Elettra Lamborghini risponde:

“No, vabbé lascia stare, vorrei troppo (tagliare i capelli, ndr) ma li ho davvero troppo, troppo lunghi, guarda quanto sono lunghi…”

Ma in questo momento, l’ereditiera decide di alzarsi dal divano di scatto ed il top è scivolato giù mostrando più del dovuto: