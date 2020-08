Elettra Lamborghini, il top scivola giù: non riesce a coprirsi con le mani, l’incidente imbarazzante – FOTO

Incidente bollente per Elettra Lamborghini dietro le quinte: il top cade e mostra tutto, fan in delirio

Negli ultimi anni, Elettra Lamborghini ha raggiunto un enorme successo non solo grazie al suo talento ma anche per la sua genuinità e simpatia fuori dal comune.

Di recente, l’artista bolognese ha condiviso una serie di stories in cui è evidente che il top indossato fa fatica a contenere il suo lato A esplosivo.

Incidente bollente per Elettra Lamborghini

E’, senza alcun dubbio, una delle artiste più amate nel nostro Paese e non solo. Elettra Lamborghini ha riscosso un successo internazionale grazie al suo brano Pem Pem che scalato le classifiche di tutto il mondo.

E’ un periodo particolarmente positiva per la cantante bolognese: il mese prossimo convolerà a nozze con il suo fidanzato, Afrojack. Le novità non sono finite qui: pare, inoltre, che l’ereditiera sia in lista per aggiudicarsi la poltrona di opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello.

Sui social ama condividere la sua quotidianità ed è molto apprezzata dal pubblico virtuale per la sua simpatia. Nelle ultime ore, infatti, ha condiviso una serie di stories esilaranti ma l’attenzione dei follower è stata catturata dal suo top che non riesce a contenere le sue forme.

Il top cade e mostra tutto

In queste ore, Elettra Lamborghini ha condiviso una serie di clip che la ritraggono sorridente insieme ad alcune amiche. Tuttavia, una di queste stories ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi fan. Per quale motivo?

La cantante bolognese indossa un top maculato che cade e mostra il suo lato A, l’incidente bollente è dietro l’angolo:

Insomma, anche questa volta è riuscita a stupire i suoi follower.