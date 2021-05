È partito il conto alla rovescia da parte dei fan di Elettra Lamborghini, per il suo ultimo lavoro ” Pistolero” e gli animi sono già infiammati.

Il post che la ritrae armata di una pistola dalla canna fumante per ora ha superato gli 80 mila like.

L’ultimo di Elettra “Pistolero” in arrivo

I commenti dei fan che ricordo sono circa “6 milioni di follower” la sostengono, incitano e cinguettano in un tripudio di “Adoro”, “Stupendo”, “Non vedo l’ora”, “Mi emoziono”.

Queste solo alcune delle dediche rivolte alla cantante, che rispettando il significato del suo nome Elettra che proviene dal latino Ηλεκτρα (Elektra), latinizzato in Electra, brilla e , “risplende come ambra”.

Per la splendente Elettra i fan hanno fatto partire il conto alla rovescia per il suo ultimo lavoro, la cui uscita è prevista per il prossimo venerdì.

Fin dall’uscita del primo singolo avvenuto il 2 febbraio 2018, con il brano “Pem Pem”, Elettra è stata accolta con molto calore dal pubblico.

L’influencer intervistata in occasione dell’uscita del suo primo lavoro, aveva svelato, a chi chiedeva il significato di quelle parole, che Pem Pem significa fare “Fiki Fiki” ovvero qualcosa che lei non faceva da molto tempo…

Alla fine quel singolo divenne un grande successo!

Ai fan che trepidano in attesa di risentire la bella ereditiera e soprattutto, rivedere nelle sue infiammanti clip musicali, la stupenda Elettra Lamborghini, non resta che attendere fino a venerdì, per scoprire se con la sua pistola ha fatto di nuovo centro.

