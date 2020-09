Elettra Lamborghini, in clinica con la flebo a pochi giorni dalle nozze

Paura per Elettra Lamborghini: la cantante bolognese in clinica con un lavaggio al braccio, cosa succede a pochi giorni dalle nozze?

A pochi giorni dal suo matrimonio, Elettra Lamborghini ha condiviso sul suo account Instagram una serie di Stories che hanno fatto un po’ preoccupare i follower. La cantante bolognese si mostra stesa nel letto di una clinica con un lavaggio attaccato al braccio. Cosa è successo?

Elettra Lamborghini, il lieto evento

Ormai sembra essere tutto pronto per l’attesissimo matrimonio di Elettra Lamborghini. La nota cantante convolerà a nozze con Afrojack il prossimo 26 settembre. Il lieto evento si svolgerà in una bellissima location sul lago di Como e, per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle nuove disposizioni anti-covid, l’artista bolognese ha disposto il tampone per tutti gli invitati.

La scorsa settimana, inoltre, la giovane ha documentato il suo addio al nubilato con una scatti da far perdere la testa. In uno di questi, si mostra con un costume che fascia perfettamente le sue forme da urlo e risalta il suo prorompente lato B:

In queste ultime ore, la regina del twerking ha condiviso diverse IG stories che hanno preoccupato non poco il suo pubblico virtuale.

La cantante bolognese in clinica

A pochi giorni dal lieto evento, Elettra Lamborghini ha lasciato i fan senza parole. La cantante bolognese ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono stesa in un letto di una clinica con un lavaggio attaccato al braccio.

Nel video, la cantante bolognese non fornisce alcun dettaglio per cui non è possibile stabilire con certezza per quale motivo si trovi in quella struttura. Ad ogni modo, dal tag si scopre che si tratta di una nota clinica estetica di Milano.

