Elettra Lamborghini, incidente tra le lenzuola “Si è incastrato”

Elettra Lamborghini, piccolo imprevisto durante la notte: la cantante bolognese racconta cosa le è successo tra le lenzuola

Ha raggiunto la popolarità grazie al brano Pem Pem che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Elettra Lamborghini è una vera star sui social e non perde mai l’occasione di condividere la sua quotidianità con i suoi seguaci.

Durante la notte, la cantante bolognese ha confessato di essersi ferita alla spalla, ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, incidente durante la notte

E’ senza ombra di dubbio una delle artiste più amate del nostro Paese. Elettra Lamborghini oltre ad essere famosa per le sue bellissime canzoni è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico per la sua straordinaria bellezza. Sul web, l’ereditiera ama condividere gli attimi più imporranti della sua vita quotidiana.

La cantante bolognese è impegnata a preparare nei minimi dettagli il matrimonio con il dj olandese Afrojack. La coppia convolerà a nozze il prossimo settembre e, per questo motivo, è in viaggio per gli ultimi preparativi. Dopo un lungo tragitto tra nord e sud, sicuramente avrebbe voluto concedersi qualche ora di meritato relax ma ha avuto un piccolo imprevisto notturno. Cosa è successo?

Il piercing si incastra nel cuscino

Come già accennato, Elettra Lamborghini è in viaggio da nord verso sud per preparare la cerimonia di nozze con il suo fidanzato. Dopo un lungo tragitto, la cantante bolognese avrebbe sicuramente voluto dormire sogni tranquilli se non fosse che il suo piercing si è incastrato nel cuscino ferendo la spalla destra.

Ecco lo scatto del piccolo imprevisto, che è stato accompagnato dalla seguente didascalia: