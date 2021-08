Elettra Lamborghini, lo scatto fa pensare a tutti alla gravidanza

La cantante ed ereditiera italiana sarebbe incinta secondo alcune indiscrezioni, ecco che vi sveliamo la verità.

In base a un gossip che sta circolando nelle ultime ore, Elettra Lamborghini sarebbe incinta.

Ecco che vi sveliamo tutta la verità riguardo la presunta gravidanza della donna.

Elettra Lamborghini allarga la famiglia?

Da quando Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack, impazza il gossip che vorrebbe la coppia in attesa del loro primo bebè.

Un mese ha tutti erano convinti che la cantante fosse incinta e adesso tutti pare abbiano avuto la conferma di ciò.

La conferma sarebbe stata data da una foto e una didascalia molto eloquente, pubblicate dalla cantante su Instagram.

A rivelare la gravidanza sarebbe stata quindi proprio Elettra Lamborghini. La verità, però, un’altra, scopriamola insieme!

Ecco tutta la verità sulla gravidanza

Poche ore fa, Elettra Lamborghini ha pubblicato uno scatto che la ritrae in un costume giallo, più in forma che mai, mentre si trova in vacanza a Mykonos.

La donna sfoggia un fisico invidiabile e scultoreo, che tutto fa a pensare fuorché a una gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

A colpire gli utenti, però, non sarebbe stato lo scatto in sé, ma la didascalia.

La donna infatti ha scritto:

“Selfie a Mykonos, ciao da noi 3.”

In tanti hanno iniziato a chiedersi se la cantante si stesse riferendo a lei, al marito Afrojack e al bebè che porta in grembo.

Ebbene no, perché la cantante si riferirebbe… al suo seno!

Eh sì:

“SVEGLIAAAAAAA PARLA DELLE TET*EEEEEE!”

C’è chi, infatti, ha fatto caso alle emoji utilizzate da Elettra: due meloni che si riferiscono esattamente alla zona del corpo prosperosa.

A questo punto pare che bisognerà continuare ad attendere per vedere Elettra incinta e diventare madre dell’amatissimo marito Afrojack.