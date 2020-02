Coronavirus, problemi per Elettra Lamborghini ‘Eventi cancellati’: l’annuncio ufficiale

La cantante Elettra Lamborghini è stata costretta ad annullare due date con i fan a causa delle notizie sul coronavirus. Ecco i dettagli.

Il coronavirus ormai sta monopolizzando la vita in Italia e tutti hanno paura dei nuovi contagi. Anche Elettra Lamborghini ha dovuto al timore decedere ed annullare due date programmate da tempo.

Elettra Lamborghini esplosiva sui social e in tv

Il 2020 è iniziato in maniera esplosiva e molto fortunata per la Lamborghini.

La sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, molto contestata all’inizio le ha fatto raccogliere grandi apprezzamenti per la serietà e la spontaneità di come ha affrontato il grande palco dell’Ariston.

La cantante è riuscita a coinvolgere il pubblico con il suo timido tentativo di twerking sullo storico palco della kermesse sanremese.

Anche la sua canzone, “Musica (e il resto scompare)” sta ottenendo un grande successo in radio e tra i fan, perché risulta molto orecchiabile e ballabile.

Elettra inoltre, con i suoi outfits ha spesso conquistato il pubblico delle trasmissioni tv dove è stata ospite, come Domenica In o Verissimo, pur rischiando a volte l’incidente bollente.

I suoi tanti followers che la seguono costantemente sui social sono rimasti però scioccati da una notizia che non si aspettavano.

L’annuncio social e la delusione della cantante

Nelle scorse ore la cantante ha infatti dovuto dare un annuncio che nessuno si aspettava e che lei non avrebbe voluto dare.

Dal sito della Regione L’ombra è infatti arrivata la disdetta ufficiale per due date di rispettivi incontri con i fan programmati a Biella e Genova.

Successivamente il sito e lo staff hanno ribadito la notizia ma la conferma ultima è arrivata proprio dalla Lamborghini che sul suo profilo Instagram ha postato una Storia in cui spiega il perché.

“Date le notizie delle ultime ore, ci troviamo costretti ad annullare gli instore di Biella e di Genova per motivi precauzionali”

La cantante si riferisce alle notizie sul coronavirus e alle precauzioni prese dalla Regione Lombardia di cancellare tutti gli appuntamenti pubblici, il Carnevale,i mercati e chiudere le scuole fino a data da destinarsi.

La cantante non nasconde il suo dispiacere per aver dovuto rinunciare a questi appuntamenti che come gli altri avrebbero raccolto molte persone impazienti di conoscerla, ma la serietà della situazione lo rendeva necessario.

“Elettra Lamborghini vuole privilegiare la salute di tutti in un momento così delicato”

La cantante assicura poi che saranno date ulteriori indicazioni per le date future.