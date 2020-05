‘I peli sulla pat**a’ Elettra Lamborghini dopo la depilazione intima rivela la sua decisione

Elettra Lamborghini shock: la ricca ereditiera fa una confessione che fa letteralmente rabbrividire alcuni fan sui social

La giovane artista Elettra Lamborghini, reduce dall’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo, torna a far parlare di sé per un’affermazione che ha spiazzato gran parte dei suoi fan.

Elettra Lamborghini spiazza tutti sui social

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica molti dettagli relativi alla sua vita privata. Foto, storie, post che consentono ai suoi follower di far parte a pieno della sua vita personale.

La donna, spesso, si fa notare anche per via delle sue esternazioni non molto delicate, che talvolta la fanno finire nel mirino degli hater.

Di recente, la Lamborghini ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha rivelato un suo segreto. I suoi fan non erano assolutamente a conoscenza!

La Lamborghini appare spesso come un simbolo di trasgressione dal mondo femminile, per la sua sfrontatezza, il suo look aggressivo e la voglia di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua.

Adesso, la giovane ha deciso di affrontare sui social un tema spinoso, su cui spesso si accendono dei dibattiti: i peli. L’ereditiera ha preso l’argomento di sua spontanea volontà, rivelando di non volersi più sottoporre alla pratica del laser per eliminare i peli superflui.

I motivi della sua presa di posizione

Elettra Lamborghini ha chiarito la sua posizione sul tema della depilazione e ha rivelato di non sentire l’esigenza di depilarsi, perché il suo fidanzato e futuro marito, Afrojack, si trova al momento lontano da casa.

Inoltre, ha aggiunto di sentire addirittura la mancanza dei peli. Secondo l’ereditiera, la peluria sarebbe sexy e, in una buona misura, anche molto attraente.

La Lamborghini ha scelto, quindi, di non sottoporsi più al laser e di lasciare che i suoi peli crescano naturalmente su tutto il corpo.