Elettra Lamborghini nella bufera: in chiesa tutta scollata ‘Hai le t**te tutte fuori’

La cantante bolognese finalmente sposa, tante critiche per la scelta dell’abito: le parole al vetriolo di alcuni utenti sui social

Il 26 settembre scorso, Elettra Lamborghini è convolata a nozze con Afrojack. A pochi giorni dal lieto evento già non mancano critiche per la scelta dell’abito da sposa: commenti al vetriolo su Instagram.

Elettra Lamborghini finalmente sposa

Sabato scorso si sono celebrate le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack in una lussuosa location sul Lago di Como. Nonostante la pandemia da coronavirus, la cantante bolognese è riuscita ad organizzare il matrimonio avendo cura anche degli invitati, i quali sono stati sottoposti al tampone nel pieno rispetto delle nuove norme anti-covid. Subito dopo aver pronunciato il fatidico sì, l’artista ha condiviso sui social uno splendido scatto che la ritrae insieme a suo marito.

La foto in questione li ritrae insieme: si guardano complici e felici. Smoking classico per il dj e abito bianco per la sposa caratterizzato da una scollatura profonda e una trasparenza su tutta la parte laterale. L’ereditiera non si è smentita ed è riuscita ad essere estremamente sensuale anche in abito da sposa, ma come sempre non sono mancate critiche.

Commenti al vetriolo per la cantante bolognese

I fan delle cantante bolognese erano curiosi di scoprire l’abito scelto per il lieto evento. Come sempre, Elettra Lamborghini ha stupiti i follower e, per il suo ingresso in chiesa, ha indossato un vestito a sirena con una profonda scollatura che risalta il suo prorompente lato A.

Non sono mancate critiche e, alcuni utenti, l’hanno accusata di essere eccessivamente volgare:

“Ma dove vai vestita così con tutte le t****e di fuori? Ritengo che sia fuori luogo per una cerimonia in chiesa. Avrai altre occasioni per denudarti”; “Se i tacchi non li sai portare, non li mettere”; “Quanto sei volgare… copriti”

La maggior parte dei seguaci l’ha definita stupenda.