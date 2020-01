Lo slip troppo sgambato scopre troppo, Elettra Lamborghini: lo scatto bollente diventa virale

Elettra Lamborghini ha mostrato veramente troppo. Ha rischiato la censura con uno scatto in cui si mostra in costume sgambatissimo

La bellissima Elettra Lamborghini torna a fa parlare di se, questa volta la bellissima showgirl lo fa con una foto che manda il tilt i fan. La giovane ereditiera, infatti, ha postato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole.

Elettra Lamborghini, il costume sgambato

La bella ereditiera si è messa di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta la giovane, ha postato una foto che ha scatenato gli ormoni di tantissimi suoi fan. Di certo non è la prima volta che la Lamborghini si fa vedere in foto sexy, ma ogni volta è sempre una sorpresa per i suoi followers.

Ma come tutti anche per Elettra ieri è stato un modo per sfoggiare un bellissimo outfit che di certo non è passato inosservato ai suoi fan. La giovane in queste settimane è stata la protagonista indiscussa del gossip, come in molti sanno infatti Elettra ha avuto un anno davvero ricco di sorprese, tra lavoro e l’amore.

Pare infatti che la giovane Elettra abbia avuto la proposta di matrimonio proprio dal suo attuale fidanzato e che a breve realizzerà il sogno di essere una donna sposata. Eppure nonostante sia ormai una donna con la fede al dito, Elettra vizia sempre il suoi fan, a pochi minuti dal countdown, ieri la giovane ha postato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Elettra, costume sgambato super provocante

La giovane infatti, come anche i suoi colleghi, ha riproposto alcuni scatti migliori del 2019, ma quello che non è passato inosservato è stato proprio lo scatto con un bellissimo costume molto sgambato che lascia intravedere un dettaglio particolare. Sicuramente uno scatto provocatorio nei confronti dei suoi fan, che senza dubbio hanno apprezzato il regalo di fine anno.