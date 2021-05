Elettra Lamborghini è stata costretta a nascondersi per non farsi riconoscere: scopriamo cosa è successo.

Come tantissimi vip, anche l’opinionista de L’Isola dei Famosi deve camuffarsi in modo da non farsi riconoscere dai suoi amati fan.

Il successo di Elettra Lamborghini

Impossibile non conoscerla, ormai Elettra Lamborghini oltre ad aver conquistato il mondo della musica, ha anche rubato il cuore di tantissimi telespettatori del piccolo schermo.

In passato ha partecipato a dei reality spagnoli e inglesi che l’hanno resa molto popolare fuori dall’Italia.

Soprattutto per il suo flirt con Abraham Garcia Arevalo, Chloe e Marnie di Geordie Shore e con Marty McKenna.

Di certo Elettra non passa affatto inosservata con i suoi 42 piercing e le sue curve sensazionali.

In Italia ha partecipato a Riccanza, a The Voice of Italy, come giudice insieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.

Nel 2020 è stata sul palco dell’Ariston con il suo brano “Musica – E il resto scompare” ed è stata concorrente e capitano della squadra Vip a “Name That Tune” condotto da Enrico Papi su TV8.

Attualmente è impegnata come opinionista a L’Isola dei famosi, anche se in molti credono che non sia tanto portata per ricoprire questo ruolo, dato che non si è mostrata così sciolta come tutti si aspettavano.

h2>Elettra Lamborghini costretta a nascondersi

La giovane ereditiera, oltre ad essere un personaggio televisivo è anche una nota influencer.

Il suo profilo Instagram è molto seguito, infatti ha ben 6,6 milioni di follower.

Già da parecchio tempo Elettra non condivideva con i suoi fan uno dei suoi racconti della giornata.

Ma proprio oggi ne ha raccontato uno:

“Oggi andrò a vedere il puledro che mi piace, che è cieco da un occhio, e spero che la proprietaria non mi riconosca, io ovviamente non gli ho detto chi ero. Però mi metterò un cappellino super antisgamo.”

Una missione abbastanza difficile, dato che è impossibile non conoscerla o non averla vista nemmeno una volta in televisione.

Lei è un’appassionata di cavalli, purtroppo pochi mesi fa è morta Lolita, il suo amato cavallo.

In quel periodo Elettra è stata molto male, passava le giornate a piangere, ma per fortuna al suo fianco c’era Afrojack che ha cercato di starle il più vicino possibile.

Ora ha superato quel momento difficile, anche se il dolore per la morte di Lolita ancora è rimasto.