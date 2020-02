Elettra Lamborghini senza freni: “Vi scop*te mezza discoteca senza preservativo e poi….”

Elettra Lamborghini è ritornata al centro dell’attenzione per un post pubblicato poche ore fa inerente al Coronavirus. L’ereditiera sbotta suTwitter senza freni

Elettra Lamborghini è tra i personaggi più controversi della notra epoca, schietta ed estroversa, è molto amata dal pubblico in particolare dalle adolescenti, che sognano di diventare un giorno come lei.

Recentemente l’abbiamo vista solcare uno dei palchi più ambiti dagli artisti del bel paese, ovvero quello dell’Ariston dove ha sfoggiato la sua essenza e la sua energia con ‘Musica e il resto scompare’, divenuta ormai una delle hit più ascoltate e trasmesse nelle radio.

Poche ore fa la ricca ereditiera ha lasciato i fan senza fiato a seguito di un post su Twitter dove ha espresso una sua considerazione in merito alla paura per il Corona Virus, un tema verso cui nelle ultime settimane diventa sempre più un tasto dolente, e fonte di preoccupazione per i cittadini. Scopriamo di più.

Elettra Lamborghini: ‘Paura per il Coronavirus?’

Sulla scia di quanto detto dallo Chef Rubio sempre su Twitter il quale qualche giorno fa ga rimarcato quanto molte persone siano poco avvezze all’igiene personale, per non parlare dei rapporti non protetti:

‘Che poi fate sesso an**e senza protezioni, pomp**i e cunnilingus come ve presentate, alle prostitute le supplicate di farlo senza condom’

poi ha aggiunto:

‘ca**te e pisciate senza lavarvi le mani, e che fate? Vi mettete le mascherine e assaltate i supermercati? Ahahah io boh’

ha scritto il celebre Chef romano sul suo canale Twitter. A seguirlo Elettra Lamborghini, che si concentra invece chi va ‘di fiore in fiore’ in discoteca.

Elettra Lamborghini ‘Che incoerenti!’: il messaggio di sfogo sui social

Sulla stessa lunghezza d’onda la ricca ereditiera ha voluto far conoscere il suo punto di vista, definendo incoerenti coloro che prima si ‘divertono’ senza assumere le dovute precauzioni, e poi da incoerenti hanno paura del Coronavirus:

‘Vi sco***e mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del coronavirus? #corenzazero’

Migliaia i retweet e i commenti, che in linea di massima sostengono il pensiero dell’ex giudice di X-Factor. Ecco il post pubblicato poche ore fa: