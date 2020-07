Una foto che non poteva che diventare virale quella che Elettra Lamborghini ha postato poche ore fa sui social.

Una come Elettra Lamborghini non si trova in altre parti del mondo. Un vulcano di sensualità, talento e simpatia. Insomma, un’artista a tutto tondo che non esita a mostrare le sue ‘rotondità’ come ha fatto nell’ultimo scatto postato sui social in cui usa la sua ironia per rendere più piccante la foto. In pochi minuti lo scatto ha fatto tantissimi like.

Elettra Lamborghini sensuale e ironica

Una frase che non poteva non catturare l’attenzione quella di Elettra Lamborghini. La bella ereditiera ha dato ancora prova della sua immensa simpatia, segreto del suo successo mondiale. Non è facile trovare uno una bellezza come la sua (si nota anche dalle foto bollenti postate e che potete vedere QUI) soprattutto abbinata ad un carattere semplice e allo stesso tempo spumeggiante.

Elettra non si è mai adagiata a vivere la sua vita da ragazza fortunata. Essere figlia di un padre come il suo poteva renderla la vita semplicissima anche se non avesse lavorato. Invece, il suo talento scalpitava. La Lamborghini, non con poche fatiche, ha dimostrato di avere talento da vendere. Nella musica ci sguazza, basta ascoltare l’ultimo singolo estivo con Giusy Ferreri per rendersi conto del suo genio artistico.

Elettra vulcano di sensualità

La sua hit estiva è stata molto criticata. Ovviamente i saccenti della musica non tengono conto del fatto che le canzoni estive, quella da tormento, devono essere esattamente come quella che ha messo in piedi insieme alla altrettanto talentuosa Ferreri.

Insomma, sulle spiagge non smetteranno mai di farci ballare al suono della sua voce. La sensualità nella voce è abbinata anche ad una provocante immagine che ovviamente non guasta mai. L’ultimo scatto, infatti, mostra esattamente questo lato piccante venuto fuori spesso.

Difficile resistere davanti alle sue forme prorompenti e ai suoi occhioni da cerbiatta.