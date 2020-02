Chi è Elettra Lamborghini, la bella ereditiera fidanzata con il noto dj Afrojack, con cui desidera mettere su famiglia

Scopriamo tutti i segreti di Elettra Lamborghini, dalla nascita fino alla partecipazione a varie trasmissioni televisive, dalla carriera musicale fino alla vita privata.

Chi è Elettra Lamborghini

Elettra Miura Lamborghini nasce il 17 maggio del 1994, sotto il segno zodiacale del Toro.

Nota per essere l’ereditiera figlia di Lamborghini, si fa conoscere anche nel mondo dello spettacolo italiano e straniero con la partecipazione a programmi come Super Shore, Gran Hermano Vip, Riccanza e Geordie Shore.

Inizia la carriera da conduttrice con Ex on the beach su Mtv e nel 2019 diventa giudice di The Voice of Italy.

Nel frattempo pubblica numerosi successi musicali, divenuti delle vere e proprie hit, come “Pem pem”, mentre nel 2020 è tra i big in gara della 70esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Chi è il fidanzato Afrojack?

La Lamborghini è una giovane ragazza molto solare e spontanea, alla mano e semplice nonostante sia l’erede di un patrimonio milionario a cui aspirerebbero in molti.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Elettra, la giovane è fidanzata da qualche anno con l’olandese Afrojack, uomo con cui sogna di convolare a nozze il prossimo anno.

Di origini surinamesi, Afrojack è un dj e producer ed è riuscito a stregare la bella Elettra. I due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando l’interesse dei paparazzi. A ufficializzare la notizia è stata la stessa ereditiera con un post su Instagram, accompagnato da un messaggio romantico.

Prima della storia d’amore con la Lamborghini, Afrojack avrebbe avuto un flirt con l’ereditiera Paris Hilton e uno con Amanda Balk, una nota modella olandese da cui Afrojack ha avuto una figlia, Vegas Van de Wall.