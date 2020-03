Mette le mani tra le gambe ‘Me la gratto in continuazione’: Elettra Lamborghini lascia i fan di sasso

Elettra Lamborghini, battuta esilarante su Twitter: “Me la gratto in continuazione”, la reazione dei fan

Uno dei personaggi più amati e seguiti del web è,senza alcun dubbio, Elettra Lamborghini. Oltre ad avere un grande talento musicale, è una donna estremamente bella e simpatica. Durante la sua quarantena, ha deciso di rispondere alcune domande dei suoi fan rivelando la cosa in questi giorni: la sua risposta scatena l’ilarità dei follower.

Elettra Lamborghini, il ballo piccante

Lei è di sicuro una delle cantanti più amate e seguite sui social. Stiamo parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 5 milioni e mezzo di follower che non si perdono mai un suo scatto o video. Non molti giorni fa, l’ereditiera bolognese ha condiviso una clip che ha mandato in delirio il web. Per quale motivo?

Ha postato un video in cui si trova nella palestra di casa e si riprende col telefonino stesa sul tavolino. Ma a mandare in delirio il web, oltre al vestitino decisamente corto che mostra il suo lato B esplosivo, è un altro dettaglio. L’artista canta e si lancia in un breve quanto intenso ed abile twerking che ha inevitabilmente stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci.

In questi giorni di quarantena, la cantante bolognese ha dato di nuovo prova di essere davvero divertente.

La risposta della cantante

Come tutti noi, anche Elettra Lamborghini trascorre il suo tempo a casa per l’emergenza sanitaria covid-19. Per intrattenere i suoi seguaci, la cantante bolognese ha deciso di rivelare come sta passando il suo tempo. Beh, anche questa volta ha dimostrato di essere ironica e super simpatica con un twetter esilarante:

Me la gratto in continuazione. — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 28, 2020

Numerose le risposte dei suoi fan, tra le più divertenti. Un utenti ha, infatti, scritto:

“Prova con un antipulci” e “Lavati le mani prima mi raccomando”