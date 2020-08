Elettra Lamborghini prende le distanze e critica aspramente il comportamento irresponsabile di alcuni personaggi noti, impassibili alla propagazione virale.

Con grande senso di responsabilità, la cantante Elettra Lamborghini critica aspramente l’atteggiamento di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che sembrano non aver compreso la pericolosità e l’insidiosità della diffusione del Covid-19.

Elettra Lamborghini si scaglia contro i vip positivi al Covid-19

Attraverso una serie di Instagram stories, la ventiseienne bolognese ha espresso la sua totale indignazione e disapprovazione nei riguardi di alcune celebrità italiane. A suo dire, un numero sempre più crescente di personaggi noti non si sarebbe sottoposto al tampone per il Coronavirus e si aggirerebbe indisturbato per le città:

“Ci sono delle persone famose, dei vip che hanno preso il Coronavirus e vanno in giro. Io lo so per certo perché erano in compagnia di altre persone non famose che hanno preso il Coronavirus, quindi tutte le persone di quel gruppo hanno il Covid-19″

Si è detta indignata per i vip che sono rientrati dalla Sardegna e hanno contratto il Covid-19. Molti di loro non si sarebbero sottoposti ai dovuti controlli e starebbero mettendo a rischio l’altrui salute.

Elettra Lamborghini, scattano i tamponi agli invitati di nozze

Un comportamento disdicevole che ha mandato la facoltosa ereditiera su tutte le furie. Elettra Lamborghini, prossima alle nozze con il cantante Afrojack, starebbe prendendo seriamente in considerazione alcune precauzioni in vista del suo matrimonio.

Il countdown per il gran giorno è già iniziato ed Elettra Lamborghini non intende correre pericoli. La cantante bolognese vorrebbe che i suoi invitati di nozze collaborassero per evitare eventuali diffusioni virali. Dall’alto del suo profilo Instagram ha così dichiarato: