L’incidente a poche ore dal Festival, Elettra Lamborghini: arti gonfi, le conseguenze dell’inconveniente

Elettra Lamborghini, il triste incidente a poche ore dal Festival di Sanremo: ecco cosa è successo all’ereditiera a poche ore dall’esibizione

Una kermesse che metà della popolazione italiana non vede l’ora di gustarsi in famiglia. Tanti artisti, un nuovo conduttore e nuovi ospiti. Insomma, un vero e proprio spettacolo che purtroppo vive tutti gli inconvenienti della diretta. Ecco cosa è successo alla diva del Twerking a poche ore dal Festival.

Elettra Lamborghini, la bellissima ereditiera, a poche ore dal Festival di Sanremo – infatti- ha avuto un piccolo incidente che ovviamente non ha segnato per lei una grande partenza. Sicuramente è tra le favorite, ma questo inconveniente non gioca a suo favore. Le persone più superstiziose lo avrebbero sicuramente interpretato negativamente.

Elettra Lamborghini incidente in camera

La bellissima ereditiera, come in tanti sanno, è una delle concorrenti del Festival di Sanremo. Un emozione unica per la bella ereditiera che si sta preparando come una vera star per affrontare la prima serata del festival di Sanremo.

La bellissima ereditiera pare però che nelle ultime ore abbia condiviso un piccolo inconveniente con i suoi followers. La giovane infatti molto attiva sui social, ha infatti condiviso sui social il problema che la sta affliggendo.

Elettra: incidente imbarazzante in albergo

A poche ore dal suo debutto al Festival di Sanremo, la bella Elettra è stata protagonista di un piccolo incidente nella sua camera d’albergo. La regina del twerking infatti, è giunta nella città di Sanremo per iniziare ad assaporare l’atmosfera del paco più importunate della musica italiana.

La giovane però a quanto pare è stata protagonista di un incidente nell’albergo, ma fortunatamente nulla di grave. La giovane infatti, forse per lo stress e per l’ansia, non riesce più a farsi entrare l’anello di fidanzamento del fidanzato Afrojack.

Alla giovane infatti, secondo quanto raccontato sui social, si sarebbero gonfiate le dita e sembrerebbe non entrarle più l’anello. Insomma l’ansia e l’agitazione giocano brutti scherzi ma fortunatamente una questione risolvibile e niente di grave.