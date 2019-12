‘Non volevi che ti vedessi morire’ Elettra Lamborghini, la morte e il dolore straziante: un giorno indimenticabile

Grave Lutto per Elettra Lamborghini, lo straziante messaggio di addio dell’ereditiera sui social: “Non volevi che ti vedessi morire”

Un momento non facile per Elettra Lamborghini. I suoi fan sono abituati a vederla sempre sorridente e allegra nei diversi scatti e clip che pubblica sui social. Ma oggi un velo di tristezza avvolge il suo splendido sorriso. In passato, la cantante bolognese è stata colpita da un grave lutto e oggi ricorre l’anniversario della morte del suo compagno di gare: “Non volevi che ti vedessi morire”, il commovente messaggio sui social.

Elettra Lamborghini, addio al suo cavallo

L’ereditiera più famosa del nostro Paese è molto amata sui social dove ha avuto modo di farsi conoscere. Elettra Lamborghini è una donna allegra, ironica, divertente e di una bellezza disarmante. In queste settimane sta andando in onda su MTV il programma che racconta la sua vita e la tappe più importanti della sua carriera nel mondo della musica e della televisione.

Sui social è molto attiva e spesso condivide con i suoi seguaci scatti che lasciano tutti a bocca aperta. Ma questa volta, la cantante ha voluto condividere un momento privato: il ricordo della la scomparsa del suo amato cavallo.

Il messaggio di addio sui social

Non molte ore fa, Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram una serie di stories in cui ha voluto ricordare un momento particolarmente difficile della sua vita. Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa del suo cavallo. Sono passati tre anni da allora, ma il ricordo è ancora vivo nella mente dell’ereditiera:

“Mi hai lasciata mezz’ora prima che ti venissi a trovare…sapevi che sarei venuta e non volevi che ti vedessi andare via. Ho sempre detto che avrei voluto trovare una persona al mondo con il cuore grande e immenso come il tuo. Ma è impossibile”… Ecco le foto condivise su IG: