La cantante bolognese non rinuncia né allo stile né alla sicurezza. Tra tamponi per il Covid-19 e mascherine protettive, l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini si è rivelato all’insegna del trend e del glamour.

Il countdown per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack è già iniziato e la favola sta già iniziando a prendere forma. La cantante bolognese ha organizzato un addio al nubilato di tutto rispetto, in previsione delle nozze fissate per giorno 26 Settembre 2020.

Si sa, festeggiare un addio al nubilato nell’era del Coronavirus non è un gioco da ragazzi, soprattutto a livello psicologico. Quello che dovrebbe essere un giorno di divertimento e condivisione può facilmente mutare in un momento pregno di disagio e ostacoli.

Elettra Lamborghini e il suo addio al nubilato 100% Covid-free

Per scongiurare ogni tipo di contagio a poche settimane dalle nozze, Elettra Lamborghini ha scelto di prendere delle sagge precauzioni per se stessa e per le sue amiche. L’esuberante ereditiera, infatti, ha organizzato uno strepitoso addio al nubilato in una villa in provincia di Caserta.

Tra mascherine rigorosamente pink, tamponi nasofaringei e test sierologici, Elettra Lamborghini non teme che il Covid-19 possa rovinare il suo party e dimostra che si può festeggiare serenamente anche ai tempi del Coronavirus. La ventiseienne bolognese, infatti, ha preparato il suo addio al nubilato con estrema cura e massima attenzione per i dettagli.

Tutte le sue ospiti hanno effettuato il test sierologico e presentato un certificato che ha attestato la loro negatività al Covid-19. Prima di iniziare il suo stratosferico addio al nubilato, la cantante ha consegnato alle sue damigelle un kit con alcuni gadget, quali cuscini per il collo e graziose mascherine rosa con il proprio nome stampato.

Dopo aver preso tutte le precauzioni di tipo sanitario, l’esuberante ereditiera e le sue damigelle hanno dato inizio a 3 giorni no-stop di festeggiamenti. Primo step: giro a bordo di una lussuosissima barca.

La futura sposa e le sue damigelle hanno documentato tutto sui social network, condividendo i momenti salienti sui rispettivi profili Instagram e utilizzando l’hashtag #elettrabridetobe.