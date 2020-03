Elettra Lamborghini pizzicata nel bagno mentre si abbassa la scollatura del suo attillatissimo costume. Il gesto della twerking queen piccante diventa virale sui social.

Elettra Lamborghini è divenuta ormai una vera star nel panorama musicale italiano. Dopo aver letteralmente mandato in delirio i fan con ‘Musica e il resto scompare’ sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, sta facendo impazzire tutti con le sue ultime stories sui social.

La ricca ereditiera dopo aver fatto su e giù in giro per l’Italia per firmare le copie del suo nuovo singolo si è concessa qualche ora di relax in compagnia.

L’incidente bollente in bagno diventa subito virale. Scopriamo di più.

Elettra Lamborghini abbassa la scollatura del costume

In queste ultime ore la bella ereditiera ha voluto concedersi qualche ora di relax in compagnia di una sua amica in una spa, tra saune e vasche idromassaggio. Quel che ci voleva dopo lo stress di queste ultime settimane che hanno visto Elettra Lamborghini in giro per l’Italia a firmare le copie del suo ultimo disco.

Fasciata di un attillatissimo costume a pezzo intero arancione, è stata pizzicata proprio dalla sua amica, in bagno. Il gesto bollente della twerking queen accende i social.

Uscita dalla sauna, la Lamborghini si reca in bagno, dove si abbassa il costume all’altezza del seno, e inserisce il phon per asciugare il sudore col getto d’aria.

La infiamma il web

Protagonisti dello scatto visto da oltre 5 milioni di persone, tante quanti sono i follower che la seguono su Instagram, anche il suo Lato B alto e tonico.

Lo scatto pubblicato tra le Stories non è passato inosservato, tanto da stuzzicare le fantasie più nascoste degli utenti che la seguono. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i social: