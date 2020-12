Dramma a Storie Italiane, pestata violentemente la troupe. Le conseguenze fisiche e la reazione da brivido di Eleonora Daniele.

Storie Italiane è uno dei talk Show più seguiti dal pubblico italiano. Condotto da Eleonora Daniele, è stato recentemente teatro di un dramma consumatosi lo scorso 20 Dicembre e che ha coinvolto la troupe di giornalisti del programma.

Nel corso della diretta del 21 Dicembre l’amata conduttrice ancora sotto choc per l’accaduto, ha raccontato il violento pestaggio ai danni della troupe di Storie Italiane.

A dare per primo la triste notizia, il segretario generale USIGRAI (Unione Sindacale giornalisti Rai) Vittorio Di Trapani, con un post sul suo profilo Twitter. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eleonora Daniele sconvolta: ‘Gli si sono scagliati contro’

Come ha rivelato la presentatrice, la troupe della trasmissione si trovava in zona Ponte Milvio in provincia di Roma, per un servizio relativo alle recenti norme di prevenzione anti-covid, gli assembramenti e l’utilizzo da parte dei cittadini dei dispositivi di sicurezza.

Durante le riprese, la troupe pare si sia limitata inizialmente ad inquadrare solo la parte inferiore del corpo dei soggetti protagonisti, un gruppo di ragazzi tutti senza mascherina.

Secondo quanto raccontato da Eleonora Daniele, i ragazzi notato l’operatore con la telecamera in mano, hanno perso le staffe scagliandosi contro di lui:

‘Ha cercato di scappare, ha urlato alla nostra giornalista di andarsene, di scappare anche lei’

ha detto scossa, poi il raggelante dettaglio:

‘nonostante ci fosse tantissima gente lì. Nessuno ha fatto nulla e questo ragazzo è stato rincorso per pochi secondi, buttato a terra ed è stato pestato’

sottolineando l’assenza anche di umanità da parte di coloro che hanno assistito alla terribile scena.

Le devastanti conseguenze fisiche

L’operatore picchiato selvaggiamente durante le riprese del servizio è stato poi trasportato al Policlinico Gemelli di Roma.

L’uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite o fratture solamente, stando agli ultimi aggiornamenti ‘molte contusioni e molti lividi’.

Questo è quanto raccontato da Eleonora Daniele, che rimasta molto turbata dall’accaduto, ha voluto infine porgere la sua più profonda solidarietà e vicinanza all’operatore della troupe coinvolto nella violenta aggressione.