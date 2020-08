Eleonora Daniele, no al secondo figlio: ‘Bisogna fare i conti con l’età’

Eleonora Daniele e la confessione della conduttrice televisiva: “Nessun figlio dopo Carlotta”, la rivelazione della donna

Eleonora Daniele parla a cuore aperto di alcuni dettagli molto delicati e relativi alla sua vita privata. Si tratta di quelli che coinvolgono la sua maternità e il rapporto con il marito.

Alcune confessioni fatte a Tv Sorrisi e Canzoni rivelato alcuni particolari sul suo ruolo di mamma e anticipano cosa accadrà nel suo futuro…

L’amore per la piccola Carlotta

La vita di Eleonora Daniele è stata riempita dall’amore per la figlia Carlotta e per il marito Giulio Tassoni. La coppia è davvero inseparabile e sta insieme da tempo. I due sono convolati a nozze il 14 settembre del 2019 in una cerimonia che ha suggellato il loro amore.

Nel corso della relazione è arrivata poi la piccola Carlotta, con la quale la Daniele ha stretto un legame indissolubile. Eleonora vorrebbe, però, una famiglia più allargata, magari almeno una sorellina o un fratellino per la tenera Carlotta.

In questo contesto si inserisce la confessione di Eleonora Daniele, che ha parlato a cuore aperto a Tv Sorrisi e Canzoni.

La confessione di Eleonora Daniele

La conduttrice tv ha deciso di confessarsi al noto magazine e di parlare in particolare della sua vita privata. La Daniele ha in progetto il concepimento di un secondo figlio, una sorellina o un fratellino da dare alla sua Carlotta.

Eleonora è però consapevole che più passa il tempo, più sia difficile avere un figlio. Nonostante questa certezza, la conduttrice dice di essere comunque felice e di non rimpiangere assolutamente le scelte fatte.

La Daniele, se non dovesse arrivare un’altra cicogna, non ne farebbe un dramma, perché ci ha già pensato Carlotta a donarle una gioia senza fine.