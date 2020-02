Eleonora Daniele nell’occhio del ciclone, massacrata dagli utenti sui social. La conduttrice di Storie Italiane con la mascherina per il coronavirus scatena il web

Eleonora Daniele, è tra le conduttrici più amate della televisione italiana, e ha saputo conquistare i telespettatori con la sua professionalità e sensibilità.

La conduttrice di Storie Italiane ha recentemente pubblicato un post sui social, in merito al Coronavirus, il quale ha attirato a se non poche critiche e polemiche da parte degli utenti. La risposta dopo il ‘massacro’ ha spiazzato i fan. Scopriamo di più.

Eleonora Daniele massacrata dagli utenti sui social

Poche ore fa presentatrice di Storie Italiane, la quale è attualmente in gravidanza ha pubblicato una foto su Instagram nella quale si mostra mentre indossa una mascherina. Spaventati come l’intero paese per il Coronavirus e sicuramente per tutelarsi soprattutto perchè è in stato interessante, Eleonora Daniele si è mostrata con una mascherina sul viso:

‘Io la mascherina la uso e voi?’

La barriera in questione però non è quella regolamentare, ma una semplice mascherina senza filtro. Lo scatto in questione ha suscitato non poche polemiche e critiche. Gli utenti su Instagram l’hanno letteralmente massacrata:

Peccato che sia quella sbagliata. Meglio tacere che far passare messaggi sbagliati.

scrive un utente, e poi:

E dire che lavori per un programma di informazione!! Informati!!

e un altro che asserisce non stia rispettando a pieno il decalogo promosso dalla sanità:

Si sta diffondendo cattiva informazione. Creando solo panico.Solo le persone malate con problemi respiratori devono indossare le mascherine.Seguite gli esperti di malattie infettive

questi a largo raggio sono gli attacchi ricevuti dalla Daniele, la quale sibillina ha risposto (l’articolo continua dopo il post):

Eleonora risponde agli utenti sui social

La presentatrice travolta dalle critiche ha successivamente postato un’altra foto, dove senza mascherina ha scritto ai suoi fan di averla rimossa dato che le hanno detto che ‘serviva a nulla o poco’:

‘Via la mascherina’

Ha scritto la conduttrice di Storie Italiane. Tanti anche i fan che hanno preso le difese di Eleonora Daniele, contro gli utenti ‘saccenti’ asserendo che in questi casi ‘la prudenza non è mai troppa. Ecco il post con la risposta: