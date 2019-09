Eleonora Daniele scoppia a piangere in diretta, la grave perdita nel mondo musicale: il triste ricordo

Eleonora Daniele in lacrime a Storie Italiana, la conduttrice padovana del programma, non mantiene l’emozione al ricordo di Mia Martini

Eleonora Daniele conduttrice di Storie Italiane, si è lasciata andare ad un vero momento di emozione durante una recente puntata.. La giovane conduttrice da poco sposata con Giulio Tassoni dal 14 settembre, si è lasciata andare ad uno sfogo durante il ricordo della bravissima Mia Martini

Eleonora Daniele piange Mia Martini

La bravissima conduttrice padovana Eleonora Daniele è da sempre una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani, proprio per la sua professionalità e il suo essere composto. La conduttrice però, nonostante si sia mostrata sempre cosi, pare che nell’ultima puntata di Storie Italiane, abbia dato sfogo alle emozioni. Tutto è successo proprio quando la conduttrice, ha ricordato la bravissima cantante Mia Martini. La storia triste della cantante, ha commosso la conduttrice durante le immagini che scorrevano sullo schermo e che riportava al grande successo avuto da Mia nel Festival del Sanremo nel 1989 con la canzone ” Almeno tu nell’universo”.

La conduttrice infatti, ha voluto omaggiare la cantante calabrese, proprio nel giorno della sua nascita. Ad omaggiare il suo ricordo in studio anche Leda, un altra parente della cantante.

Storie Italiane, Elonora ringrazia Mia Martini

Un momento davvero pieno di emozione, quello per Eleonora Daniele, sulle immagini di Mia Martini. La conduttrice ha ricordato la cantante in uno dei momenti più importanti della sua vita. La Daniele però non è riuscita a trattenere le lacrime in studio e si è emozionata davanti a quelle immagini di Mia Martini:

“Questa canzone mi emoziona tanto, che regali stupendi ci ha lasciato Mimì”,

Lacrime ed emozione nello studio per Eleonora che con grande orgoglio ricorda la bravissima Mia Martini.