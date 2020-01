Incidente mortale a Roma, Eleonora Daniele: il drammatico sfogo ‘Le regole non sono fatte per essere infrante’

Incidente mortale a Roma, Eleonora Daniele: il drammatico sfogo ‘Le regole non...

Un incidente che ha colpito l’opinione pubblica, quello di Corso Francia: la conduttrice Eleonora Daniele dice la sua sulla terribile tragedia

La sua professionalità ha conquistato tutti. Eleonora Daniele è apparsa per la prima volta in tv nella primavera del 2001 nel programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Negli anni successivi debutta nelle vesti conduttrice del programma Uno Mattina. Attualmente è alla conduzione di Storie Italiane che riscuote, ogni giorno, un grande successo. Nella sua ultima intervista al settimanale DiPiùtv, la presentatrice padovana ha condiviso una splendida notizia: è incinta del suo primo figlio.

Eleonora Daniele è incinta

Una delle conduttrici più amate dal pubblico è, senza alcun dubbio, Eleonora Daniele. Da tre anni, è alla conduzione del programma di RAI Uno Storie Italiane, che ha lo scopo di raccontare storie di gente comune. La conduttrice padovana è convolata a nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni lo scorso anno e oggi è arrivata la lieta notizia: è incinta del suo primo figlio. Il bambino nascerà in primavera e la notizia della sua gravidanza è stata confermata dal settimanale di Dipiùtv.

Nelle ultime settimane si è erano accessi i rumors intorno alla possibilità che la Daniele fosse incinta. Il motivo è semplice: negli ultimi tempi infatti, la conduttrice, ha abbandonato i suoi tailleur stretti ed eleganti per indossare abiti che non lasciavano intravedere le sue forme morbide.

Le parole della conduttrice padovana

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiùtv Eleonora Daniele ha affermato:

“Sì, è vero, aspetto un figlio e sono felicissima, finalmente posso dirlo”.

E poi la conduttrice padovana ha aggiunto:

“Continuerò a lavorare anche con il pancione, perché voglio condividere questa gioia con il pubblico fino al parto, come ha anche fatto la mia amica e collega Lorena Bianchetti, che ha lavorato fino all’ultimo periodo della gravidanza…”.

Eleonora e lo sfogo sull’incidente di Corso Francia

Un incidente, quello di Corso Francia, che ha sensibilizzato molto l’opinione pubblica. La macchina, guidata dal figlio del noto regista ha colpito in pieno due ragazze togliendo loro la vita. Ed è per questo che la conduttrice non ha potuto fare a meno di dire la sua, soprattutto alla luce di ciò che è emerso dalle ultime indagini:

È stato un maledetto destino a portare alla morte Camilla e Gaia, o quella superbia tipica adolescenziale di sfidare la legge, che anche noi provavamo a quell’età? Quante volte abbiamo duellato con la sorte, sentendoci forti e invincibili?

Una superbia che spesso porta alla morte:

Ora si giocherà tutto sulle super perizie: Camilla e Gaia dove si trovavano quando sono state travolte? Hanno guardato prima di oltrepassare il limite tra la loro giovane vita e la morte? Quanto veloce andava Pietro?

Non me la sento di prendere una posizione, abbiamo fallito tutti quella sera

Un punto di vista che ha diviso il pubblico.