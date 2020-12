Eleonora Daniele, la verità choc in diretta: ‘Non ho più soldi’

La conduttrice ha letteralmente spiazzato il pubblico a casa con il racconto della drammatica situazione economica.

Il pubblico della trasmissione di Eleonora Daniele è rimasto allibito dal drammatico racconto della conduttrice.

Le parole della Daniele hanno segnato profondamente i telespettatori, che non potranno mai dimenticare la puntata andata in onda.

Il racconto drammatico e straziante della Daniele è in riferimento a un’altra donna dello spettacolo italiano, conosciuta dal pubblico televisivo.

Curiosi di scoprire cos’è accaduto?

Un caso indimenticabile per i telespettatori

Eleonora Daniele è un volto fisso di Rai, apprezzato dal pubblico a casa, che la segue sempre con grande attenzione.

Nelle sue trasmissioni, la conduttrice affronta sempre temi di grande risonanza e casi che, nel corso degli anni, hanno segnato profondamente il pubblico.

Uno di questi ha avuto come protagonista Dalila Di Lazzaro, un ex modella attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dalila Di Lazzaro (@dalila_di_lazzaro)

Il racconto della donna ha sconvolto i telespettatori, che ancora lo ricordano a distanza di tempo.

La confessione in diretta: “Non ho più soldi”

Ospite dello studio di Storie Vere, Dalila Di Lazzaro si è confessa in un racconto a dir poco drammatico.

La donna ha raccontato di quando, nel 1991, è stata costretta ad affrontare una tragedia immane.

Dalila, infatti, ha subito un terribile lutto, di cui si porta ancora dietro gli strascichi. Si tratta della morte del figlio Cristian, che è scomparso a soli 22 anni, a causa di un incidente stradale.

L’incidente e la morte del figlio hanno turbato profondamente la donna, tanto da provocarle problemi di salute molto seri.

La Di Lazzaro è stata per molto tempo sotto controllo da parte dei medici. Le cure per la sua malattia le sono costate ben 750 mila euro.

Proprio per questa ragione, la donna ha ammesso in diretta tv di essere in crisi economica e di non avere più soldi per vivere.