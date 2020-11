Chi è Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane: età, marito, figli

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Eleonora Daniele, l’ex gieffina e giornalista, oggi conduttrice di Storie italiane.

Approfondiamo insieme il profilo di una delle conduttrici di punta di Rai, Eleonora Daniele!

Chi è Eleonora Daniele

Nasce a Padova, il 20 agosto del 1976. Coltiva una profonda passione per il giornalismo sin da giovanissima, che la porterà a laurearsi nel 2013 in Scienze della comunicazione presso LUMSA con 110 e lode.

Nel 2012 entra nell’albo dei dei giornalisti come praticante, mentre, 4 anni dopo, come professionista.

Sin da prima, però, era conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2001 partecipa al Grande Fratello, programma che le conferirà grande notorietà.

Successivamente, prenderà parte in fiction come La Squadra e Un Posto Al Sole, e in film come Le Barzellette di Carlo Vanzina.

Nel 2004 viene scelta per condurre Unomattina, programma di cui sarà al timone fino al 2011.

Dal 2013 conduce il programma Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane, in onda dal lunedì al venerdi su Rai 1 alle 10 circa.

Vita privata e curiosità

Nel 2002, la Daniele incontra Giulio Tassoni. I due iniziano una relazione qualche mese dopo, ma si sposano soltanto nel 2019, dopo ben 16 anni di fidanzamento.

La coppia ha avuto una bambina, Carlotta Tassoni, nata il 25 maggio del 2020.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, Eleonora Daniele vanta un seguito pari a 171 mila followers.

Di recente la donna è stata al centro della polemica per aver dichiarato, durante la sua trasmissione, che Fedez e Chiara Ferragni fossero stati inattivi socialmente durante il periodo del covid-19. La giornalista ha poi fatto un passo indietro scusandosi con Chiara ed invitandola nella sua trasmissione.