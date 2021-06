Con l’ultimo post Instagram Eleonora Daniele ha fatto piangere e commuovere i suoi follower mostrando un toccante gesto.

Eleonora Daniele è diventata col tempo uno dei volti più conosciuti ed amati della televisione italiana. Il suo fascino innato, la sua spontaneità e il suo modo di parlare ed ascoltare ne fanno ad oggi una delle migliori conduttrici sulla piazza.

Eleonora Daniele parteciperà al concorso per cantanti lirici di Treviso

Da poco divenuta mamma, Eleonora Daniele è tornata in Veneto, con precisione a Treviso, per prendere parte alla 49ª edizione del “Concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte”.

Il concorso, inoltre, è stato promosso dal comune della Marca e dal Teatro Stabile del Veneto che hanno messo in palio, oltre ad una somma in denaro, la possibilità di debuttare sul palco del “Don Pasquale”.

La Daniele, dunque, è stata la madrina dell’evento andato in scena lo scorso 12 giugno 2021. Anche in quest’occasione, quindi, la conduttrice ha dimostrato il proprio attaccamento alla sua terra d’origine.

La finale si è svolta lo scorso 12 giugno

Non solo però, i valori della donna sono stati mostrati anche su Instagram dove un suo post ha commosso centinaia di fan. Tornata in Veneto, infatti, la conduttrice è andata a trovare una sua vecchia zia d’infanzia.

“Generazioni al femminile. Quella nella foto è la mitica zia Elsa, sorella della nonna Carlotta. Questa signora ha compiuto da poco 97 anni, oggi sono andata a trovarla, l’hanno vaccinata, sta bene: quando mi ha vista arrivare con la piccola, non se l’aspettava e si è commossa.”

Un gesto straordinario quindi che fa capire come, nonostante il successo e gli impegni, Eleonora è rimasta la ragazza di sempre, legata alla sua famiglia e con dei sani valori.

