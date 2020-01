Chi è Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie vere, sposata dal 2019 e presto mamma della piccola Carlotta

Scopriamo tutti i segreti di Eleonora Daniele, dagli inizi della carriera fino al lavoro di conduttrice, dal matrimonio con il marito alla figlia in arrivo.

Chi è Eleonora Daniele

Nasce a Padova, il 20 agosto del 1976. Dopo aver conseguito la laurea, decide di entrare nel mondo dello spettacolo.

Debutta in un programma tv nel corpo di ballo de La sai l’ultima? e nel frattempo lavora in banca, dopo di che, nel 2001, partecipa alla prima edizione del Grande Fratello, esperienza che dura per la donna circa 10 settimane.

Nel 2002 debutta come attrice nella fiction La squadra, dopo di che lavora per la soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Conduce su La 7 un magazine dal titolo La vetrina e le viene affidato anche lo speciale L’Italia dei porti. Nel 2004 debutta sul grande schermo con la pellicola dei fratelli Vanzina, Le barzellette, e recita in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello.

Conduce Unomattina dal 2004 al 2011, e attualmente il programma di successo intitolato Storie italiane, dall’anno 2017, e Sabato italiano.

Vita privata e curiosità

Eleonora Daniele ha sposato Giulio Tassoni in una cerimonia celebrata il 14 settembre del 2019. La coppia, fidanzata dal 2003, si conosce a una festa tenutasi nel locale Piper.

Giulio Tassoni è un imprenditore nel settore della cosmesi e discende dallo scrittore seicentesco Alessandro Tassoni.

Dopo il matrimonio, arriva un’altra immensa gioia per Eleonora Daniele, che a quarant’anni ha finalmente deciso di farsi una famiglia, come era da tempo nei suoi desideri.

A 43 anni, infatti, la conduttrice Rai annuncia, in chiusura di una puntata di Storie Italiane, di essere in attesa del primo figlio concepito con il marito Giulio Tassoni. Si tratta di una bambina, che chiamerà Carlotta.