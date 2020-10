La conduttrice di Storie italiane ha stile da vendere. Dalla bellezza della sua casa si capisce quanto Eleonora Daniele curi i particolari.

Una casa che fa invidia a molti quella di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie italiane ha davvero molto gusto in fatto di arredamento. Scopriamo insieme che personalità ha dato alla sua abitazione.

Sul web, poche ore fa, sono circolate delle foto che mostrano il bellissimo stile di arredamento che la conduttrice di Storie italiane ha scelto per la sua casa. Avete mai visto dov’è che abita?

Eleonora Daniele, stile impeccabile nell’arredamento

Siamo abituata a vederla tutti i giorni in Rai, Eleonora Daniele, con il sui seguitissimo Storie italiane. Un talk show che ha abbandonato solo durante in prossimità del parto. Gli italiani ormai ritengono il suo volto, un volto amico, familiare.

Eleonora anche in piena emergenza Covid-19 è voluta andare in onda, per raccontare come soffriva il paese e quali erano i problemi della vita di tutti i giorni. Della sua vita priva non si sa moltissimo, Eleonora ci tiene a separare le due sfere: quella pubblica legata al lavoro e quella privata che inevitabilmente coinvolge anche la sua famiglia.

Tanti sono curiosi di sapere qual è il suo stile d’arredamento in casa. Siete anche voi tra questi? Oggi vi mostreremo alcuni dettagli della sua dimora che sicuramente vi risulteranno molto interessanti e vi delineeranno la sua personalità.

Eleonora, una casa che stupisce

Dalle foto che posta, di tanto in tanto, su Instagram si nota uno stile piuttosto uno stile che tende all’antico. Evidentemente Eleonora ama la tradizione e il suo stile lo rispecchia a pieno. Adesso condivide la casa col marito Giulio Tassoni e con la figlia Carlotta, nata la scorsa primavera: quindi lo stile nasce sicuramente dalla fusione dello stile di coppia.

Possiamo notare che la sua casa ha parecchi punti luce, le pareti sono prevalentemente bianche e i mobili sono tendenzialmente marroni dalle tonalità scure (come appunto quelli del secolo scorso). È tutto molto raffinato e curato nei dettagli, come la sedia in questa foto.

Ma la sua stanza preferita è sicuramente quella da letto, dalla quale spesso saluta i suoi fan.

In una foto dello scorso anno Eleonora ha mostrato anche il suo stile natalizio: con un albero sulle tonalità del bianco che rende tutto più caldo e accogliente.