Eleonora Boi, sorprende sempre i suoi fan con degli scatti super bollenti. Nell’ultima foto il décolleté non centra nel bikini, i fan impazziscono e il post riceve un boom di like e commenti.

La giornalista sportiva di SportMediaset anche questa volta ha lasciato i suoi follower senza parole. Ha incantato tutti con i suoi occhi ghiaccio magnetici e le sue curve che sembrano dipinte, vediamo insieme lo scatto da urlo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Chi è Eleonora Boi

Eleonora è una giovane e in gamba conduttrice e giornalista sportiva della Sardegna, nata a Cagliari il 2 luglio 1986.

La sua carriera è iniziata con la partecipazione a Miss Italia.

Nonostante non abbia vinto il concorso, da lì in molti l’hanno notata ed è per questo che è riuscita ad emergere nel mondo della televisione.

Lei è un noto volto di Sport Mediaset, ha anche fatto altri programmi sulla Champions League, su Premium Calcio e Canale 5.

Ma oltre ad essere bellissima, è anche molto intelligente, infatti ha studiato per diventare giornalista e dalla sua amata Sardegna si è trasferita a Milano per lavoro, da sola e da giovanissima.

Purtroppo per molti uomini, lei è fidanzata con il campione di Basket Danilo Gallinari.

In passato i due hanno affrontato una crisi, però il loro amore ha vinto ed ora sono davvero inseparabili.

Il suo fidanzato è geloso ma quanto basta, Eleonora è anche molto seguita sui social e per questo mettere in mostra il proprio corpo è anche il suo lavoro.

Il suo profilo Instagram è pieno di sue foto molto bollenti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione, come nell’ultima foto che ha pubblicato.

La foto bollente di Eleonora Boi

La giornalista sportiva, ha lasciato tutti senza parole con le sue forme davvero sensazionali.

Nella foto c’è lei che si scatta un semplice selfie, ma il suo sguardo incantevole e magnetico non rende assolutamente lo scatto scontato.

Si intuisce che Eleonora stava prendendo il sole in costume.

L’indumento che indossa è di colore rosso con dei fiori disegnati, ma è davvero troppo stretto per la sua taglia.

Infatti lascia poco spazio all’immaginazione e per questo il post ha avuto un boom di like e commenti.

Tra i Mi Piace possiamo notare anche il noto rapper napoletano, Clementino.

Questa è l’immagine in questione che ha fatto davvero infuocare il web, non possiamo stupirci, lei è davvero bella e in forma.