Eleonora Boi esagerata, lo scatto che infiamma i social: “Una porzione insufficiente.. “

La scollatura pericolosa è ‘da infarto’. La concorrente di Diletta Leotta ha fatto impazzire i fan sui social: ecco lo scatto che ha incendiato Instagram.

Filo da torcere per la Star di DAZN, la quale nelle ultime ore dovrà ‘confrontarsi’ con la bellezza mozzafiato di un’altra grande giornalista sportiva in ascesa di recente, la bellissima Eleonora Boi.

‘Malata di social’ come si è lei stessa definita in una recente intervista, la 35enne nata a Cagliari, vanta oltre 765mila followers con i quale condivide le sue giornate.

Poche ore fa, proprio sui social, ha mandato in visibilio i fan con uno scatto dalle sfumature bollenti. Ecco tutti i dettagli.

Eleonora Boi, la scollatura è vertiginosa: fan impazziti

Boom di Like per l’ultimo scatto della sempre più popolare giornalista sportiva di origini sarde. Oltre 12,5mila i like conquistati in pochissime ore da parte dei followers i quali sono rimasti estasiati dalla sua bellezza naturale.

La Boi, si è mostrata mentre al tavolo di un ristorante loggato in Georgia, Atlanta, cerca di gustarsi un appetitosa porzione di cruditès di gamberi, sfoggiando un ‘sorriso falso davanti a una porzione decisamente insufficiente’.

Ma l’occhio dei fan è caduto decisamente altrove, nella prorompente scollatura della giornalista, che ‘unica e intrigante’ ha lasciato tutti senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Chi è Eleonora Boi

Classe 1986, Eleonora Boi è nata a Cagliari, ed è già una vera e propria Star sui Social dove è stata definita da moltissimi ‘la degna rivale’, di Diletta Leotta, nota giornalista sportiva siciliana.

Laureata in Scienze Politiche, il suo più grande sogno è sempre stato sfondare nel mondo dello spettacolo.

Aspirante Reginetta di Bellezza del 2005 ha fatto il suo esordio con la sua rubrica ‘Vivo Low Cost’, trasmessa su un’emittente radiofonica locale. Successivamente è diventata giornalista pubblicista, iniziando così ad occuparsi di eventi sportivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Quanto alla sua esperienza nelle vesti di giornalista sportiva, ricordiamo la sua partecipazione alla trasmissione Sport-Italia ove si occupava di calcio mercato e successivamente è stata scelta per entrare a entrare a far parte della redazione di Premium Sport.

Attualmente è la stella della trasmissione sportiva You Premium al fianco di Sandro Sabatini, tutte le domeniche alle 18.15 su Premium Calcio.