Eleonora Abbagnato, chi sono il marito e i figli della ballerina classica?

Chi è Eleonora Abbagnato, la talentuosissima ballerina di danza classica italiana, nota anche sul grande e sul piccolo schermo

Scopriamo tutti i segreti di Eleonora Abbagnato, in particolare sulla sua vita privata assieme al marito e ai figli.

Chi è Eleonora Abbagnato

Nasce a Palermo, il 30 giugno del 1978, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Sin da piccola, per lei e per la sua famiglia l’attività fisica ricopre un ruolo fondamentale. Eleonora, grazie alla sua propensione allo sport, quindi, manifesta sin da piccolissima una viscerale passione per la danza.

A soli 11 anni esordisce in televisione, in un programma di Pippo Baudo. A 12 anni lascia Palermo e la sua famiglia per studiare a Montecarlo, presso l’Accademia di Danza Princesse Grace. L’anno seguente viene ammessa alla prestigiosa scuola di ballo dell’Opéra di Parigi.

Nel 2013 ne diventa etoile, mentre nel 2015 ottiene un record: è la ballerina più giovane di sempre a diventare direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Nel 2017 è ballerina per una notte a Ballando con le stelle e recita in un ruolo importante nel film Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Nel 2009 affianca Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Nir Lavi al Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera fa anche l’insegnante nella scuola di Amici e del programma Prodigi.

Dopo 28 anni dalla prima volta in cui mise piede nello storico teatro parigino, il prossimo 25 maggio la Abbagnato lascerà l’Opera.

Marito e figli

La Abbagnato è sposata con il noto dirigente sportivo ed ex calciatore italiano Federico Balzaretti.

I due si sono incontrati anni fa per puro caso, messi in contatto dal loro parrucchiere, nonostante la ballerina fosse convinta che tra loro non sarebbe mai potuto nascere qualcosa.

Nel 2011, invece, i due si sposano a Palermo e ben presto arrivano Julia (2012) e Gabriel (2015).

I bambini hanno altre due sorelline, nate dalla precedente relazione tra Federico e Jessica Gasparin, dalla quale sono nate due bambine, Lucrezia e Ginevra Vittoria.