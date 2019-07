Grave lutto per Eleonora Abbagnato: ‘Nessuno mai si dimenticherà di te’

Grave lutto per la bellissima Eleonora Abbagnato, la giovane stella della danza ancora sotto shock: “Non ci voglio credere”

Grave lutto per la bellissima Eleonora Abbagnato ancora sotto shock per il lutto. La bella stella della danza, oggi 41enne da il suo ultimo addio con un post sui social davvero commovente.

Eleonora Abbagnato lutto per la ballerina

Triste lutto per la stella della danza Eleonora Abbagnato, morto il giovane commerciante palermitano zio della bella Eleonora, Alessio Abbagnato. Il noto commerciante aveva solo 54 anni quando è venuto a mancare nella notte del 14 e 15 luglio.

Il commerciante era molto noto per aver portato ad Ascolti il marchio “People”, noto marchio di abbigliamento. Lo zio della bella Eleonora purtroppo si è spento proprio nella città che gli aveva dato tanto successo. La causa del suo decesso, secondo quanto riportato, è dovuto ad un malore improvviso che lo ha stroncato in pochi minuti. Nonostante i soccorsi tempestivi dell’ambulanza, pare che per lo zio della Abbagnato, non ci sia stato nulla da fare.

I funerali di Alessio Abbagnato

La nipote Eleonora si dice profondamente addolorata per la perdita di colui che oltre ad essere zio, era anche un amico e un confidente:

“Come farò adesso? Non ci voglio credere”

Eleonora nonostante la tristezza però ha voluto ricordare lo zio con una foto di qualche anno fa, che li ritrae insieme sorridenti e felici:

“Il nostro viaggio insieme, indimenticabile zio amico, per sempre mi confiderò a te e tu mi ascolterai. Ti volevo tanto bene, venivi da me per sfogarti ed ho cercato di aiutarti ogni volta che ho potuto e adesso non ci sei più e io come farò? Ci vorrà tempo ma l’amore infinito dentro al mio cuore rimarrà per sempre, non ci voglio credere”

I funerali del commerciante Alessio Abbagnato si ternaro nel giorno odierno alle 15.30 ad Ascoli Piceno, successivamente la salma verrà riportata nella sua città natale, Palermo.