Elenoire Casalegno soffia il posto a Tommaso Zorzi: l’opinionista silurato da Mediaset

Ecco cos’è successo e come mai Elenoire Casalegno prenderà presto il posto di Tommaso Zorzi all’interno di Mediaset.

Nessuno dei fan di Tommaso Zorzi se lo aspettava, eppure pare sia così.

L’ex gieffina prenderà il posto del vincitore del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo insieme in che modo.

Tommaso Zorzi silurato da Mediaset?

Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, si vociferava che al giovane fosse stata affidata una trasmissione.

L’influencer è amatissimo dal pubblico e porta con sé un buon seguito di ascolti.

Poco dopo, è diventato opinionista de L’Isola dei famosi e ha iniziato la conduzione di un programma tutto suo, Il Punto Z.

Ora, però, si vocifera che Tommaso Zorzi sia stato silurato da Mediaset.

Elenoire Casalegno prenderà il suo posto

In base a quanto riportato da Tv Blog, Tommaso Zorzi verrà presto sostituito dall’amatissima Elenoire Casalegno, che ora vuole tornare in tv.

Mediaset ha preferito puntare su un volto già consacrato nel piccolo schermo, piuttosto che su una new entry alla quale non è noto come reagirà il pubblico.

La conduttrice dovrebbe infatti essere al timone di un programma che andrà in onda la prossima stagione autunnale su Italia uno, lo stesso programma che inizialmente era stato proposto a Tommaso Zorzi.

Tra l’altro, si vocifera che Il Punto Z abbia chiuso i battenti e sia stato trasferito in streaming proprio a causa dei bassi ascolti. Per tale ragione sarebbe stato pretenzioso da parte di Mediaset affidare a Zorzi addirittura un programma che andrà in onda in prima serata su Italia uno.

La trasmissione condotta da Elenoire Casalegno dovrebbe essere girata a partire da questo mese e dovrebbe toccare temi come l’attualità e le inchieste giornalistiche con un taglio molto giovanile, destinato a un target adolescenziale.

Saranno presenti anche ospiti e opinionisti in studio e in collegamento.