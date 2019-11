Avete mai visto la figlia di Elenoire Casalegno? Bellissima come lei!

Conoscete la figlia di Elonoire Casalegno e Dj Ringo? Scopriamo qualcosa in più della bellissima Swami Anaderio

Anche se Elonoire Casalegno non l’ha mai fatta avvicinare al mondo dello spettacolo, Swami è già una vip. A quanto pare infatti, la figlia di Elenoire è già molto nota sui social per la sua straordinaria bellezza,d’altronde con una mamma cosi bella non poteva che essere cosi anche per la figlia.

Swami ecco chi è la figlia di Elenoire Casalegno

Partiamo dal suo nome molto particolare Swami che vuole dire amore o venerazione, nome insolito quello scelto dai due genitori Dj Ringo e la bellissima Elenoire Casalegno, che seconda la religione induista, indica un maestro spirituale.l

«Ho chiamato mia figlia Swami, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta. Lei, Swami, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo»

Insomma a quanto pare la figlia di Elonoire pare che abbia apprezzato il nome dato dalla mamma e dal papà, tanto che oggi lo porta con molto orgoglio.

Swami, salvezza per Eloinoire

A quanto pare la nascita di Swami nella vita della bella Casalegno è stata una cosa fondamentale. La showgirl ha dato alla luce la sua piccola a soli 23 anni. Nonostante fosse cosi giovane Elonoire ha trovato la sua felicità e la sua salvezza nella vita grazie alla sua piccola.

«Se non ci fosse stata, non so dove sarei finita, forse avrei preso una strada sbagliata»

Ha confessato la Casalegno durante la partecipazione al Grande Fratello.

Ma scopriamo com’è Swami oggi. La giovane adolescente infatti contrariamente a quello che si può pensare, non è attirata dal mondo dello spettacolo e nemmeno dal mondo social. A quanto pare infatti, la giovane infatti non è presente sui social e non vuole assolutamente iniziare oggi. Non è attirata dal mondo dei social e a quanto pare non ama e non aspira a diventare una giovane ed ennesima influencer.