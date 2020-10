Eleonoire Casalegno, doloroso lutto: l’addio sui social ‘Ti ho voluto bene’

Dolorosa perdita per la nota conduttrice: sui social ha condiviso la notizia del grave lutto che l’ha compita, il messaggio è da brividi!

In queste ultime ore, Elenoire Casalegno ha condiviso una drammatica notizia sui social.

Si è spento dopo ben 17 anni insieme, il suo amico a quattro zampe Pepe. Il messaggio di addio per il suo cagnolino commuove il popolo del web.

Grave lutto per Elenoire Casalegno

Come sempre, Elenoire Casalegno ama condividere la sua vita quotidiana con i suoi follower. Dai momenti più importanti della sua vita lavorativa a quelli privati dove si ritrae in tutta la sua straordinaria bellezza. Questa volta, però è intervenuta sui social per condividere una drammatica notizia.

In queste ultime ore, la nota conduttrice non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi followers di questo spiacevolissimo episodio. Si è spento, dopo 17 anni insieme, il suo amico a quattro zampe, Pepe.

Il messaggio di addio per Pepe commuove il web

Di recente, Elenoire Casalegno ha scritto un lungo messaggio per il suo amico Pepe. La nota conduttrice ha condiviso dei teneri scatti che la ritraggono insieme al suo cagnolino accompagnato da una didascalia in cui ammette che era un vero e proprio amico, Insieme hanno condiviso casa, luoghi e stati d’animo. La sua presenta è riuscita a colmare vuoti e mancanze.

La Casalegno ammette che è stato difficile scrivere questo messaggio ed è altrettanto difficile trattenere le lacrime. Con il tempo spera di sostituirle con un bellissimo sorriso nel suo ricordo:

“Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande Amico. #amicipersempre”

Conclude così la conduttrice. Il post ha emozionato il popolo del web e numerosi suoi fan non ha affatto perso occasione di poterle dimostrare il proprio affetto.