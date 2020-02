‘Abusata da un amico di famiglia’: Silvia Toffanin, il dramma raccontato in diretta a Verissimo

La puntata di Sabato a Verissimo è stata davvero ricca di emozioni. Nel programma infatti sono stati ospitati diversi personaggi dello spettacolo e tra questi anche la bellissima e bravissima attrice Elena Sofia Ricci.

La bellissima attrice romana, ospite a Verissimo ha raccontato della sua vita lavorativa e di quello che ha segnato particolarmente la sua vita.

L’attrice di grande successo ha infatti parlato dei suoi grandi successi, ma sopratutto della sua vita privata e della sua infanzia che non è stata per niente semplice. Il tutto è successo quando a 12 anni, Elena ha spiegato con tanta commozione, di aver subito un abuso da piccola.

«A 12 anni ho subito un abuso da parte di un amico di famiglia. Succede molto più frequentemente di quanto si immagini. Se non sei forte, pensi di essere responsabile e non dici niente ai genitori. Io l’ho rimosso fino a vent’anni. Poi da quell’età in poi l’ho detto alle mie amiche e poi a mio marito. Ma mai alla mia mamma, gliel’ho risparmiato. Senza saperlo, mi consegnò lei nelle mani nel mio carnefice, pensando fosse una persona fidata».